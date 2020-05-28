Випуск новин за 14:00: Скандальний закон щодо Гонконгу. Негода в Україні

У випуску новин за 28 травня станом на 14:00 – парламент Китаю таки ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Він передбачає заборону всіх антиурядових закликів та пропозицій щодо незалежності. Циклон з півдня принесе в Україну значні дощі з грозами та сильним вітром. При цьому, температура опуститься до 16 – 18 градусів. Найменше опадів очікується в Луцьку.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні кількість нових хворих на COVID-19 знову перевищує кількість тих, хто одужав. Минулої доби недугу виявили у 477 людей, натомість видужали – 444 пацієнти.

6 киян власноруч відмили занедбаний вхід до підземного переходу у центрі Києва. Натомість комунальники звинуватили активістів у "незаконному прибиранні" та викликали на них поліцію.

Укрзалізниця з 1 червня обіцяє запустити 42 потяги дальнього сполучення. Транспорт технічно вже готовий перевозити пасажирів, але відтепер правила поїздки зміняться.

Потужна злива накрила Одесу. На вулицях міста утворились затори, не обійшлось й без дрібних ДТП. Подекуди наслідки негоди містяни ліквідовували самотужки.