Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 14:00: Скандальний закон щодо Гонконгу. Негода в Україні

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 28 травня станом на 14:00 – парламент Китаю таки ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Він передбачає заборону всіх антиурядових закликів та пропозицій щодо незалежності. Циклон з півдня принесе в Україну значні дощі з грозами та сильним вітром. При цьому, температура опуститься до 16 – 18 градусів. Найменше опадів очікується в Луцьку.

Також у випуску новин на 24 каналі

В Україні кількість нових хворих на COVID-19 знову перевищує кількість тих, хто одужав. Минулої доби недугу виявили у 477 людей, натомість видужали – 444 пацієнти. 

6 киян власноруч відмили занедбаний вхід до підземного переходу у центрі Києва. Натомість комунальники звинуватили активістів у "незаконному прибиранні" та викликали на них поліцію.

Укрзалізниця з 1 червня обіцяє запустити 42 потяги дальнього сполучення. Транспорт технічно вже готовий перевозити пасажирів, але відтепер правила поїздки зміняться.

Потужна злива накрила Одесу. На вулицях міста утворились затори, не обійшлось й без дрібних ДТП. Подекуди наслідки негоди містяни ліквідовували самотужки.

 

Теги: Негода в Україні Протести у Гонконгу Китай Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кадровий голод по-українськи, або Не під силу випускникам Гарварду
сьогодні , 14:20 Кадровий голод по-українськи, або Не під силу випускникам Гарварду
Сергій Фурса
Коронавірус досі в Україні: чому цифри постійно "стрибають" та чи йде на спад?
сьогодні , 11:30 Коронавірус досі в Україні: чому цифри постійно "стрибають" та чи йде на спад?
Павло Ковтонюк
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський