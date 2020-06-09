В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 14:00 – в Украине смягчили карантинные требования к рынкам. Отныне разрешено вдвое увеличить количество посетителей, которые одновременно могут находиться на рынке. Украина предложила собственных представителей от Донбасса в ТКГ. Оккупированные территории Луганской и Донецкой областей на переговорах будут представлять двое журналистов, врач и юрист.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Активиста Сергея Стерненко вызвали в СБУ, чтобы вручить подозрение по делу о самозащите. Однако он не пришел.

В Москве умер водитель грузовика, который протаранил известный актер Михаил Евремов.

В штате Аризона борются с двумя пожарами в горной местности. Виной всему – молния.