У випуску новин за 9 червня станом на 14:00 – в Україні пом'якшили карантинні вимоги до ринків. Відтепер дозволено вдвічі збільшити кількість відвідувачів, які одночасно можуть перебувати на ринку. Україна запропонувала власних представників від Донбасу у ТКГ. Окуповані території Луганської та Донецької областей на переговорах представлятимуть двоє журналістів, лікар та юрист.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Активіста Сергія Стерненка викликали в СБУ, щоб вручити підозру у справі про самозахист. Проте він не прийшов.

У Москві помер водій вантажівки, яку протаранив відомий актор Михайло Євремов.

У штаті Арізона борються з двома пожежами у гірській місцевості. Виною всьому – блискавка.