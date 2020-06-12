В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 14:00 – Шевченковский суд избирает меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. Под судом собрались до сотни людей, которые пришли поддержать Стерненко. А также нацгвардейцы и полицейские, которые охраняют суд. Правительство с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах и позволит въезд в Украину иностранцам.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Украине держится высокий показатель заболеваемости коронавирусом. В эти сутки обнаружили 683 новых случая инфицирования. В Киеве пока не будут усиливать карантин. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Боевой катер "Костополь" пополнит ряды ВМС Украины. Испытания судна провели в водах Черного моря.