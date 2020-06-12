У випуску новин за 12 червня станом на 14:00 – Шевченківський суд обирає запобіжний захід громадському активісту Сергію Стерненко. Під судом зібралося до сотні людей, які прийшли підтримати Стерненка. А також нацгрвардійці та поліцейські, які охороняють суд. Уряд з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах і дозволить в’їзд в Україну іноземцям.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україні тримається високий показник захворюваності на коронавірус. Цієї доби виявили 683 нових випадків інфікування. У Києві поки не посилюватимуть карантин. Про це повідомив мер столиця Віталій Кличко. Бойовий катер "Костопіль" поповнить лави ВМС України. Випробування судна провели у водах Чорного моря.