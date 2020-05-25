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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 14:00: Тесты на иммунитет к COVID-19 в Львове. Ослабление карантина в Испании

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 14:00 – во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи. С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Западная Австралия страдает от мощного шторма, который еще 24 мая охватил регион.

Виктор Медведчук задекларировал бизнес в России и оккупированном Крыму.

В Великобритании требуют отставки премьера из-за нарушения карантина.

О возобновлении концертной деятельности в Украине начнут говорить в правительстве ближе к 22 июня.

Теги: Выпуск новостей
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