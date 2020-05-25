Выпуск новостей за 14:00: Тесты на иммунитет к COVID-19 в Львове. Ослабление карантина в Испании
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 14:00 – во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи. С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
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