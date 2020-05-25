Выпуск новостей за 14:00: Тесты на иммунитет к COVID-19 в Львове. Ослабление карантина в Испании

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 14:00 – во Львове начали тестировать людей на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам Больницы скорой помощи. С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Западная Австралия страдает от мощного шторма, который еще 24 мая охватил регион. Виктор Медведчук задекларировал бизнес в России и оккупированном Крыму. В Великобритании требуют отставки премьера из-за нарушения карантина. О возобновлении концертной деятельности в Украине начнут говорить в правительстве ближе к 22 июня.