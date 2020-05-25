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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 14:00: Тести на імунітет до COVID-19 у Львові. Послаблення карантину в Іспанії

Випуск новин -

У випуску новин за 25 травня станом на 14:00 – у Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги. З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Західна Австралія потерпає від потужного шторму, який ще 24 травня охопив регіон.

Віктор Медведчук задекларував бізнес в Росії та окупованому Криму.

У Великій Британії вимагають відставки прем'єра через порушення карантину.

Про відновлення концертної діяльності в Україні почнуть говорити в уряді ближче до 22 червня.

Теги: Випуск новин
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