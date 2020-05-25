Випуск новин за 14:00: Тести на імунітет до COVID-19 у Львові. Послаблення карантину в Іспанії

У випуску новин за 25 травня станом на 14:00 – у Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги. З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Західна Австралія потерпає від потужного шторму, який ще 24 травня охопив регіон. Віктор Медведчук задекларував бізнес в Росії та окупованому Криму. У Великій Британії вимагають відставки прем'єра через порушення карантину. Про відновлення концертної діяльності в Україні почнуть говорити в уряді ближче до 22 червня.