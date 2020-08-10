В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 14:00 – Премьер Польши призывает к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси. Соответствующее письмо Матеуш Моравецкий написал президентам Европейского совета и Еврокомиссии. За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 1008 человек.

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