Випуск новин за 14:00: Позачерговий саміт ЄС. Нові випадки COVID-19 в Україні
У випуску новин за 10 серпня станом на 14:00 – Прем’єр Польщі закликає до позачергового саміту ЄС через ситуацію в Білорусі. Відповідного листа Матеуш Моравецький написав до президентів Європейської ради та Єврокомісії. За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 1008 людей.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Відреагував на сутички та затримання у Білорусі й глава нашої держави. Володимир Зеленський закликав до максимальної толерантності та відмови від вуличного насильства.
Тим часом Буковина може опинитися в червоній карантинній зоні. Там дві доби поспіль фіксують понад 100 хворих на COVID-19
Скандально відомий голова Окружного адмінсуду Павло Вовк вкотре проігнорував допит в НАБУ.