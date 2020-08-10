У випуску новин за 10 серпня станом на 14:00 – Прем’єр Польщі закликає до позачергового саміту ЄС через ситуацію в Білорусі. Відповідного листа Матеуш Моравецький написав до президентів Європейської ради та Єврокомісії. За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 1008 людей.

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Тим часом Буковина може опинитися в червоній карантинній зоні. Там дві доби поспіль фіксують понад 100 хворих на COVID-19

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