Выпуск новостей за 14:00: Вспышка COVID-19 на Прикарпатье. Коррупционная схема Одесской таможни

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 14:00 – на Прикарпатье шумное празднование спровоцировало вспышку коронавируса. В больницу госпитализировали 12 человек с подозрением на COVID-19. Руководство Одесской таможни подозревают в организации коррупционной схемы. Об этом сообщили в СБУ. Причастными к сделке могут быть начальники двух постов "Одесса" и "Черноморск".

Також у випуску новин на 24 каналі: Андрій Єрмак заявив, що засідання ТКГ заплановане на 14 травня. Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту. Фінляндія відкриває кордони для робочих поїздок. Найстарша жінка Іспанії поборола коронавірус.