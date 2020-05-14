Выпуск новостей за 14:00: Вспышка COVID-19 на Прикарпатье. Коррупционная схема Одесской таможни
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 14:00 – на Прикарпатье шумное празднование спровоцировало вспышку коронавируса. В больницу госпитализировали 12 человек с подозрением на COVID-19. Руководство Одесской таможни подозревают в организации коррупционной схемы. Об этом сообщили в СБУ. Причастными к сделке могут быть начальники двух постов "Одесса" и "Черноморск".
Також у випуску новин на 24 каналі:
Андрій Єрмак заявив, що засідання ТКГ заплановане на 14 травня.
Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.
Фінляндія відкриває кордони для робочих поїздок.
Найстарша жінка Іспанії поборола коронавірус.
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