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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 14:00: Спалах COVID-19 на Прикарпатті. Корупційна схема на Одеській митниці

Випуск новин -

У випуску новин за 14 травня станом на 14:00 – на Прикарпатті гучне святкування спровокувало спалах коронавірусу. До лікарні госпіталізували 12 людей з підозрою на COVID-19. Керівництво Одеської митниці підозрюють в організації корупційної схеми. Про це повідомили в СБУ. Причетними до оборудки можуть бути начальники двох постів "Одеса" та "Чорноморськ".

Також у випуску новин на 24 каналі:

Андрій Єрмак заявив, що засідання ТКГ заплановане на 14 травня.

Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.

Фінляндія відкриває кордони для робочих поїздок.

Найстарша жінка Іспанії поборола коронавірус.

Теги: Випуск новин
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