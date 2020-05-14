Випуск новин за 14:00: Спалах COVID-19 на Прикарпатті. Корупційна схема на Одеській митниці

У випуску новин за 14 травня станом на 14:00 – на Прикарпатті гучне святкування спровокувало спалах коронавірусу. До лікарні госпіталізували 12 людей з підозрою на COVID-19. Керівництво Одеської митниці підозрюють в організації корупційної схеми. Про це повідомили в СБУ. Причетними до оборудки можуть бути начальники двох постів "Одеса" та "Чорноморськ".

Також у випуску новин на 24 каналі: Андрій Єрмак заявив, що засідання ТКГ заплановане на 14 травня. Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту. Фінляндія відкриває кордони для робочих поїздок. Найстарша жінка Іспанії поборола коронавірус.