Випуск новин за 14:00: Спалах COVID-19 на Прикарпатті. Корупційна схема на Одеській митниці
У випуску новин за 14 травня станом на 14:00 – на Прикарпатті гучне святкування спровокувало спалах коронавірусу. До лікарні госпіталізували 12 людей з підозрою на COVID-19. Керівництво Одеської митниці підозрюють в організації корупційної схеми. Про це повідомили в СБУ. Причетними до оборудки можуть бути начальники двох постів "Одеса" та "Чорноморськ".
Також у випуску новин на 24 каналі:
Андрій Єрмак заявив, що засідання ТКГ заплановане на 14 травня.
Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.
Фінляндія відкриває кордони для робочих поїздок.
Найстарша жінка Іспанії поборола коронавірус.
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