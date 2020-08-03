В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 15:00 – в центре Киева мужчина захватил здание банка и угрожает взорвать бизнес-центр "Леонардо". Он требует выхода в прямой эфир на украинском телевидении. Террористы на востоке Афганистана взорвали автомобиль возле тюрьмы в городе Джалалабад. По меньшей мере 5 человек погибли.

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