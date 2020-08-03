Випуск новин за 14:00: Захоплення банку в Києві. Теракт в Афганістані
У випуску новин за 3 серпня станом на 15:00 – у центрі Києва чоловік захопив приміщення банку та погрожує підірвати бізнес-центр "Леонардо". Він вимагає виходу в прямий ефір на українському телебаченні. Терористи на сході Афганістану підірвали автомобіль біля тюрми у місті Джалалабад. Щонайменше 5 людей загинули.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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