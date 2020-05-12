Выпуск новостей за 14:00: Закрытие дела против Грымчака. Ослабление карантина в Италии
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 14:00 – НАБУ закрыло дело против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Причина – отсутствие состава преступления. Его подозревали в подделке официальных документов. В Италии вторая фаза ослабления карантина начнется на 2 недели раньше. С 18 мая разрешат работать барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Во Львове из-за нарушения карантина могут закрыть паб.
С 12 мая Литва и Польша частично открыли границы.
В России ослабляют карантин во время пика распространения COVID-19.
На Закарпатье открыли Долину нарциссов для посетителей.
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