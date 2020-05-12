Выпуск новостей за 14:00: Закрытие дела против Грымчака. Ослабление карантина в Италии

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 14:00 – НАБУ закрыло дело против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Причина – отсутствие состава преступления. Его подозревали в подделке официальных документов. В Италии вторая фаза ослабления карантина начнется на 2 недели раньше. С 18 мая разрешат работать барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Во Львове из-за нарушения карантина могут закрыть паб. С 12 мая Литва и Польша частично открыли границы. В России ослабляют карантин во время пика распространения COVID-19. На Закарпатье открыли Долину нарциссов для посетителей.