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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 14:00: Закрытие дела против Грымчака. Ослабление карантина в Италии

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В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 14:00 – НАБУ закрыло дело против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Причина – отсутствие состава преступления. Его подозревали в подделке официальных документов. В Италии вторая фаза ослабления карантина начнется на 2 недели раньше. С 18 мая разрешат работать барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Во Львове из-за нарушения карантина могут закрыть паб.

С 12 мая Литва и Польша частично открыли границы.

В России ослабляют карантин во время пика распространения COVID-19.

На Закарпатье открыли Долину нарциссов для посетителей.

 

 

Теги: Новости Украины Юрий Гримчак НАБУ Выпуск новостей
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