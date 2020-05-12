Випуск новин за 14:00: Закриття справи проти Гримчака. Послаблення карантину в Італії
У випуску новин за 12 травня станом на 14:00 – НАБУ закрило справу проти ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Причина – відсутність складу злочину. Його підозрювали у підробленні офіційних документів. В Італії друга фаза послаблення карантину почнеться на 2 тижні раніше. З 18 травня влада дозволить працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Львові через порушення карантину можуть закрити паб.
З 12 травня Литва та Польща частково відкрили кордони.
У Росії послаблюють карантину під час піку поширення COVID-19.
На Закарпатті відкрили Долину нарцисів для відвідувачів.
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