Випуск новин за 14:00: Закриття справи проти Гримчака. Послаблення карантину в Італії

У випуску новин за 12 травня станом на 14:00 – НАБУ закрило справу проти ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Причина – відсутність складу злочину. Його підозрювали у підробленні офіційних документів. В Італії друга фаза послаблення карантину почнеться на 2 тижні раніше. З 18 травня влада дозволить працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Львові через порушення карантину можуть закрити паб. З 12 травня Литва та Польща частково відкрили кордони. У Росії послаблюють карантину під час піку поширення COVID-19. На Закарпатті відкрили Долину нарцисів для відвідувачів.