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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 14:00: Закриття справи проти Гримчака. Послаблення карантину в Італії

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Випуск новин з Кароліною Король
Випуск новин з Кароліною Король / 24 канал

У випуску новин за 12 травня станом на 14:00 – НАБУ закрило справу проти ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Причина – відсутність складу злочину. Його підозрювали у підробленні офіційних документів. В Італії друга фаза послаблення карантину почнеться на 2 тижні раніше. З 18 травня влада дозволить працювати барам, ресторанам, перукарням та салонам краси.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Львові через порушення карантину можуть закрити паб.

З 12 травня Литва та Польща частково відкрили кордони.

У Росії послаблюють карантину під час піку поширення COVID-19.

На Закарпатті відкрили Долину нарцисів для відвідувачів.

 

 

Теги: Новини України Юрій Гримчак НАБУ Випуск новин
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