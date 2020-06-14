В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 15:00 на пропускном пункте "Шегини" с полтысячи человек ждут в очереди, чтобы попасть в Польшу. Сотни желающих пересечь границу жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без необходимых условий защиты. Очередная волна протестов накрыла США. Люди сожгли один из ресторанов фастфуда в Атланте. Там накануне полицейские застрелили афроамериканца

Также в выпуске новостей на канале 24:

Во Львове установили копию в миниатюре сбитого оккупантом самолета Ил-76.

В Карпатах молния убила 26-летнего туриста. На Львовщине, в селе Подгорцы, от удара молнии скончался 16-летний парень, который пас скот в поле.

В Кропивницком орнитолог открыл реабилитационный центр для крылатых, которых обидели хозяева.