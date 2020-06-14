У випуску новин за 14 червня станом на 15:00 – на пропускному пункті "Шегині" зо пів тисячі людей чекають у черзі, щоб потрапити до Польщі. Сотні охочих перетнути кордон скаржаться, що час очікування становить до 10 годин без необхідних умов захисту. Чергова хвиля протестів накрила США. Люди спалили один з ресторанів фастфуду у Атланті. Біля нього напередодні поліцейські застрелили афроамериканця,

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