В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 15:00 – правительство отменило проведение пробного ВНО в школах из-за високих показатели COVID-19. Проверить готовность к тестированию школьникам предлагают в онлайне. За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Один армеец получил ранения.

Также в выпуске новостей на канале 24: Руководству САП и НАБУ пытались передать взятку в размере 6 миллионов долларов за закрытие уголовного дела против Николая Злочевского. С 15 июня украинцы смогут летать в другие страны. Аэропорт "Борисполь" обнародовал новые правила перелетов. Пекин частично закрывают из-за новых вспышек COVID-19. Французские текстильные компании забили свои склады более 20 миллионами масок. Теперь предприятия просят правительство помочь им реализовать излишки.