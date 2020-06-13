Выпуск новостей за 15: 00: проведение пробного ВНО в онлайне. Обострение на фронте
В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 15:00 – правительство отменило проведение пробного ВНО в школах из-за високих показатели COVID-19. Проверить готовность к тестированию школьникам предлагают в онлайне. За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Один армеец получил ранения.
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