У випуску новин за 13 червня станом на 15:00 – уряд скасував проведення пробного ЗНО у школах через високі показники COVID-19. Перевірити готовність до тестування школярам пропонують в онлайні. За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Один армієць отримав поранення.

Також у випуску новин на 24 каналі: Керівництву САП та НАБУ намагалися передати хабар у розмірі 6 мільйонів доларів за закриття кримінальної справи проти Миколи Злочевського. З 15 червня українці зможуть літати в інші країни. Аеропорт "Бориспіль" оприлюднив нові правила перельотів. Пекін частково закривають через нові спалахи COVID-19. Французькі текстильні компанії забили свої склади понад 20 мільйонами масок. Тепер підприємства просять уряд допомогти їм реалізувати надлишки.