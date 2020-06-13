Випуск новин за 15:00: Проведення пробного ЗНО в онлайні. Загострення на фронті
У випуску новин за 13 червня станом на 15:00 – уряд скасував проведення пробного ЗНО у школах через високі показники COVID-19. Перевірити готовність до тестування школярам пропонують в онлайні. За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Один армієць отримав поранення.
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