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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 15: 00: Загадочная смерть посла Китая. Фейки РФ о COVID-19

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 15:00 – утром посла Китая в Израиле нашли мертвым в его доме в израильском городе Герцлия. Ранее Ду Вэй занимал аналогичную должность в Украине. Россия распространяет фейки и конспирологические теории относительно COVID-19. Такое заявление сделали в Еврокомиссии. Тем самым Кремль стремится подорвать доверие к Евросоюзу.

Также в выпуске на 24 канале:

Чайка-хохотушка загнездилась на птичьем острове в поселке Белосарайская Коса на побережье Азовского моря. Птиц здесь не видели четверть века.

Украинские полярники вернулись домой из Антарктиды. Произошло это после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский".

На Донетчине обнаружили 6 новых случаев коронавируса. ПЦР-исследование подтвердило болезнь у 3 жителей Мангушского района, у 2-Никольского, и у жительницы Мариуполя.

Онлайн концертом отметили День Европы в Украине. Музыканты Черновицкой областной филармонии исполнили мировые музыкальные шедевры и лучшие произведения европейской классики.

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости России Фейки про коронавирус Китай Выпуск новостей
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