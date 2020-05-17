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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 15:00: Загадкова смерть посла Китаю. Фейки РФ про COVID-19

Випуск новин -

У випуску новин за 17 травня станом на 15:00 – вранці посла Китаю в Ізраїлі мертвим знайшли у його будинку в ізраїльському місті Герцлія. Раніще Ду Вей обіймав аналогічну посаду в Україні. Росія поширює фейки та конспірологічні теорії щодо COVID-19. Таку заяву зробили у Єврокомісії. Тим самим Кремль прагне підірвати довіру до Євросоюзу.

Також у випуску на 24 каналі:

Чайка-реготуха загніздилася на пташиному острові у селищі Білосарайська Коса на узбережжі Азовського моря. Птахів тут не бачили чверть століття.

Українські полярники повернулися додому з Антарктиди. Сталося це після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський".

На Донеччині виявили 6 нових випадків коронавірусу. ПЛР-дослідження підтвердило хворобу у 3 мешканців Мангушського району, у 2 – Нікольського, та у жительки Маріуполя.

Онлайн концертом відзначили День Європи в Україні. Музиканти Чернівецької обласної філармонії виконали світові музичні шедеври та кращі твори європейської класики.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини Росії Фейки про коронавірус Китай Випуск новин
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