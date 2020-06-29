В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 15:00 – на Закарпатье новые подтопления. В воде оказались два жилых дома, волной снесло мостики и размыло дорогу. В Гонконге во время протестов арестовали более полусотни человек. Люди митинговали против введения нового законодательства, которое должно уменьшить автономию города.

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