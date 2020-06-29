У випуску новин за 29 червня станом на 15:00 – на Закарпатті нові підтоплення – у воді опинились два житлових будинки, хвилею знесло місточки та розмило дорогу. У Гонконгу під час протестів заарештували понад півсотні осіб. Люди мітингували проти впровадження нового законодавства, яке має зменшити автономію міста.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На фронті терористи не припиняють обстрілювати позиції наших захисників. Від початку доби в штабі Об'єднаних Сил зафіксували 6 разів порушень режиму тиші.

Правоохоронці посилили перевірки великогабаритних вантажівок. Передусім тому, що забиті під зав'язку фури руйнують дороги – на цій проблемі нещодавно наголошував і президент.

Від коронавірусу у світі померли вже понад пів мільйона людей. Загалом, хворобу підхопили більше ніж 10 мільйонів.

Через обвал на шахті "Привільнянська" у Лисичанську загинув гірник. Ще одного вдалось витягти на поверхню з-під завалів.