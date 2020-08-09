В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 15:00 – на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства и вероятных лиц, причастных к совершению преступления. Евросоюз обновил список стран, гражданам которых позволили пересекать его границы ЕС в условиях пандемии. Украинцам въезд до сих пор запрещен.

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На выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь людей, которые планируют попасть в Украину. Причина этого – закрытие контрольных пунктов въезда и выезда из полуострова.

В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты, число пострадавших уже превысило 700 человек. Погиб 1 правоохранитель. Военным удалось взять под контроль центр города.

В Центральной избирательной комиссии Беларуси сообщили, что на выборах президента уже проголосовали 54% населения. Итак, выборы можно считать, состоявшимися.

Большая распродажа тюрем в Украине: очередным лотом стала колония №51 в Одессе. В мае 2019 года учреждение пострадало от пожара, который устроили осужденные во время бунта.