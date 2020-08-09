У випуску новин за 9 серпня станом на 15:00 – на столичному Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція встановлює обставини та ймовірних осіб, причетних до скоєння злочину. Євросоюз оновив список країн, громадянам яких дозволили перетинати його кордони ЄС в умовах пандемії. Українським туристам в'їзд досі заборонений.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На виїзді з окупованого Криму утворилась величезна черга людей, які планують потрапити в Україну. Причина цього – закриття контрольних пунктів в'їзду та виїзду з півострова.

У Бейруті тривають антиурядові протести, кількість постраждалих вже перевищила 700 людей. Загинув 1 правоохоронець. Військовим вдалося взяти під контроль центр міста.

У Центральній виборчій комісії Білорусі повідомили, що на виборах президента вже проголосувало 54% населення. Отже, вибори можна вважати, такими що відбулись.

Великий розпродаж в'язниць в Україні: черговим лотом стала колонія №51 в Одесі. У травні 2019 року установа постраждала від пожежі, яку влаштували засуджені під час бунту.