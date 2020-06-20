В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 15:00 – свидетельствовала об издевательствах в тюрьмах боевиков ДНР и взорвалась на растяжке у собственного дома. На бывшую пленницу донецких боевиков совершили очередное нападение. У Валентины Бучок осколочные ранения лица и рук. Врачи ее госпитализировали, еще нужна операция. В Одесской области успешно испытали ракетный комплекс "Нептун".

Также в выпуске новостей на 24 канале: Пропавшие из Киево-Печерской лавры и Софийского собора драгоценности нашлись в Москве. Журналисты 24 канала показали как в Киеве, Львове и Харькове люди соблюдают карантин. Лидеры ЕС продлили санкции против России из-за отсутствия прогресса в "минских соглашениях". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.