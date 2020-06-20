У випуску новин за 20 червня станом на 15:00 – свідчила про знущання у тюрмах бойовиків ДНР та підірвалась на розтяжці біля власного будинку. На колишню полонену донецьких бойовиків скоїли черговий напад. У Валентини Бучок осколкові поранення обличчя та рук. Лікарі її госпіталізували, ще потрібна операція. На Одещині успішно випробували ракетний комплекс "Нептун".

Також у випуску новин на 24 каналі: Зниклі з Києво-Печерської лаври та Софійського собору коштовності знайшлися в Москві. Журналісти 24 каналу показали, як у Києві, Львові та Харкові люди дотримуються карантину. Лідери ЄС подовжили санкції проти Росії через відсутність прогресу у "мінських угодах". Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.