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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 15:00: Нардепы не верят в самоубийство Давиденко. Испытания лазерного оружия

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В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 15:00 – в самоубийство нардепа Давиденко не верят его коллеги. Депутат от "Доверия" Сергей Шахов считает, что народного избранника убили. Военно-морские силы США испытали лазерное оружие против беспилотников. Видео с испытаний опубликовали на странице командования Тихоокеанского флота в фейсбуке.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Минздраве не исключают, что средства индивидуальной защиты украинцы будут носить даже после карантина.

На Донбассе ранили украинского армейца. Неподалеку от Верхнеторецкого зафиксировали вражеского снайпера.

В мире COVID-19 заболели уже более 5 миллионов 300 тысяч человек.

Теги: Оружие Верховная Рада Смерть Валерия Давиденко Выпуск новостей
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