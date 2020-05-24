Выпуск новостей за 15:00: Нардепы не верят в самоубийство Давиденко. Испытания лазерного оружия

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 15:00 – в самоубийство нардепа Давиденко не верят его коллеги. Депутат от "Доверия" Сергей Шахов считает, что народного избранника убили. Военно-морские силы США испытали лазерное оружие против беспилотников. Видео с испытаний опубликовали на странице командования Тихоокеанского флота в фейсбуке.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

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