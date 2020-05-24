Випуск новин за 15:00: Нардепи не вірять у самогубство Давиденка. Випробування лазерної зброї

У випуску новин за 24 травня станом на 15:00 – у самогубство нардепа Давиденка не вірять його колеги. Депутат від "Довіри" Сергій Шахов вважає, що народного обранця убили. Військово-морські сили США випробували лазерну зброю проти безпілотників. Відео з випробувань опублікували на сторінці командування Тихоокеанського флоту у фейсбуці.

Також у випуску новин на 24 каналі: У МОЗ не виключають, що засоби індивідуального захисту носитимуть українці навіть після карантину. На Донбасі поранили українського армійця. Неподалік Верхньоторецького зафіксували ворожого снайпера. У світі на COVID-19 захворіли вже понад 5 мільйонів 300 тисяч людей.