Випуск новин за 15:00: Нардепи не вірять у самогубство Давиденка. Випробування лазерної зброї
У випуску новин за 24 травня станом на 15:00 – у самогубство нардепа Давиденка не вірять його колеги. Депутат від "Довіри" Сергій Шахов вважає, що народного обранця убили. Військово-морські сили США випробували лазерну зброю проти безпілотників. Відео з випробувань опублікували на сторінці командування Тихоокеанського флоту у фейсбуці.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У МОЗ не виключають, що засоби індивідуального захисту носитимуть українці навіть після карантину.
На Донбасі поранили українського армійця. Неподалік Верхньоторецького зафіксували ворожого снайпера.
У світі на COVID-19 захворіли вже понад 5 мільйонів 300 тисяч людей.
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