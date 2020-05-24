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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 15:00: Нардепи не вірять у самогубство Давиденка. Випробування лазерної зброї

Випуск новин -

У випуску новин за 24 травня станом на 15:00 – у самогубство нардепа Давиденка не вірять його колеги. Депутат від "Довіри" Сергій Шахов вважає, що народного обранця убили. Військово-морські сили США випробували лазерну зброю проти безпілотників. Відео з випробувань опублікували на сторінці командування Тихоокеанського флоту у фейсбуці.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У МОЗ не виключають, що засоби індивідуального захисту носитимуть українці навіть після карантину.

На Донбасі поранили українського армійця. Неподалік Верхньоторецького зафіксували ворожого снайпера.

У світі на COVID-19 захворіли вже понад 5 мільйонів 300 тисяч людей. 

Теги: Зброя Верховна Рада Смерть Валерія Давиденка Випуск новин
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