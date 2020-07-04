В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 15:00 – в Минздраве обновили протокол лечения коронавируса. К новому протоколу добавили новые мощные средства. Однако не убирали те, что запрещены Всемирной организацией здравоохранения. В штате Алабама, в США, произошла стрельба в торговом центре. В результате инцидента погиб 8-летний ребенок.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Волыни усиливают карантин в местах массового отдыха. Президент Владимир Зеленский попросил разобраться с ГБР по изъятию военных приборов – клистронов. Кандидатов в мэры Киева становится больше. Предвыборную программу на городского голову презентовал нардеп от Слуги народа Александр Качура. В Берлине завершилась встреча политических советников нормандской четверки. Переговоры длились 11 часов. Участники пришли к согласию относительно дополнительных усилий для обеспечения полного режима прекращения огня на Донбассе.