У випуску новин за 4 липня станом на 15:00 – в МОЗ оновили протокол лікування коронавірусу. До нового протоколу додали нові потужні засоби. Проте не прибирали ті, що заборонені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У штаті Алабама, що у США, відбулася стрілянина просто у торговельному центрі. У результаті інциденту загинула 8-річна дитина.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Волині посилюють карантин у місцях масового відпочинку. Президент Володимир Зеленський попросив розібратися з ДБР щодо вилучення військових приладів – клістронів. Кандидатів у мери Києва більшає. Передвиборчу програму на міського голову презентував нардеп від Слуги народу Олександр Качура. У Берліні завершилася зустріч політичних радників нормандської четвірки. Перемовини тривали 11 годин. Учасники дійшли згоди щодо додаткових зусиль для забезпечення повного режиму припинення вогню на Донбасі.