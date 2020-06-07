В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 15:00 – из Вашингтона выведут часть нацгвардии. Об этом заявили в командовании. Флаг США в огне – это новая работа известного британского художника Бэнкси. Он посвятил ее протестам в Америке.

Також у випуску новин на 24 каналі: Без маски і на милицях – поп-діва Мадонна вийшла на протест у Лондоні. На Житомирщині відновлюють ліси, які постраждали після масштабних пожеж. Від завтра в Києві частково відновлює роботу міська електричка. Про це повідомили в пресслужбі КМДА.