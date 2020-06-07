У випуску новин за 7 червня станом на 15:00 – з Вашингтона виведуть частину нацгвардії. Про це заявили у командуванні. Прапор США у вогні – це нова робота відомого британського художника Бенксі. Він присвятив її протестам в Америці.

Також у випуску новин на 24 каналі: Без маски і на милицях – поп-діва Мадонна вийшла на протест у Лондоні. На Житомирщині відновлюють ліси, які постраждали після масштабних пожеж. Від завтра в Києві частково відновлює роботу міська електричка. Про це повідомили в пресслужбі КМДА.