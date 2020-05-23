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Выпуск новостей за 15:00: Штормовое предупреждение. Компьютерная игра от НАБУ

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В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 15:00 – дожди, сильный ветер, штормовое предупреждение – такой будет погода в эти выходные в Украине. В большинстве регионов синоптики обещают 12 – 14 градусов тепла. Ночью температура опустится до +6. Национальное антикоррупционное бюро запустило интерактивную компьютерную игру под названием "Следствие ведет НАБУ".

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за 3 месяца на разработку вакцины от COVID-19.

Житомирскому стрелку, который накануне расстрелял семь человек, сообщили о подозрении.

С сегодняшнего дня в столице запустили работу общественного траснпорта. В полдень после почти двухмесячного перерыва на линии вышли троллейбусы, трамваи и автобусы. И отныне они будут перевозить пассажиров без спецпропусков, а как раньше, за обычную оплату проезда – решили в КГГА.

Теги: НАБУ Погода Выпуск новостей
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