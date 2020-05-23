Випуск новин за 15:00: Штормове попередження. Комп'ютерна гра від НАБУ

У випуску новин за 23 травня станом на 15:00 – дощі, сильний вітер, штормове попередження – такою буде погода цими вихідними в Україні. В більшості регіонів синоптики обіцяють 12 – 14 градусів тепла. Вночі температура опуститься до +6. Національне антикорупційне бюро запустило інтерактивну комп'ютерну гур під назвою "Слідство веде НАБУ".

Також у випуску новин на 24 каналі: Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за 3 місяці на розробку вакцини від COVID-19. Житомирському стрільцю, що напередодні розстріляв сімох людей повідомили про підозру. Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського траснпорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер вони пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.