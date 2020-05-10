Выпуск новостей за 15:00: Ситуация с COVID-19 на Буковине. Инфицированные украинцы за рубежом

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 15:00 – эпицентром распространения коронавируса в Украине остается Буковина. Там за сутки почти сотня новых случаев, сообщают в облгосадминистрации. Поэтому, больных уже 2300 – больше всего в Украине. Более полсотни украинцев выздоровели от COVID-19 за рубежом. Большинство из них в Греции – 22. Такие данные привели в украинском МИД.

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Судьбу российского "Северного потока-2" решат в Германии до конца мая. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. По словам дипломата, пока строительство остановили. Все из-за американских санкций, введенных в 2020 году.

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