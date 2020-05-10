Випуск новин за 15:00: Ситуація з COVID-19 на Буковині. Інфіковані українці за кордоном

У випуску новин за 10 травня станом на 15:00 – епіцентром поширення коронавірусу в Україні залишається Буковина. Там за добу майже сотня нових випадків, повідомляють в облдержадміністрації. Відтак, хворих вже 2300 – найбільше в Україні. Понад пів сотні українців одужали від COVID-19 за кордоном. Більшість з них у Греції – 22. Такі дані навели в українському МЗС.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Німеччина знову запрошує українських заробітчан. Тамтешні фермери потребують допомги українців не зважаючи на пандемію.

Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.

Долю російського "Північного потоку-2" вирішать у Німеччині до кінця травня. Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник. За словами дипломата, наразі будівництво зупинили. Все через американські санкції, запроваджені у 2020 році.

Біля берегів Африки пірати викрали українця, який він був членом екіпажу вантажного судна.

Вже з кінця травня Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa планують відновити польоти в напрямку до Борисполя та аеропорту "Київ".