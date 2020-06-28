В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 15:00 – украинские синоптики предупредили об ухудшении погоды. В частности о грозах, граде и шквалах в западных и северных регионах. Гидрометцентр информирует о поднятии уровня воды в реках. Уже месяц после смягчения карантина работает метро в Киеве, Днепре и Харькове. При этом, подземку до сих пор называют одним из мест риска заражения коронавирусом.

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Винницкий минизоопарк нуждается в помощи. Из-за карантина животные остались почти без еды. Корм покупали из средств за проданные билеты. Однако количество посетителей резко сократилось.

В США может появиться еще один штат. В Палате представителей поддержали присвоение этого статуса столице – Вашингтону, который сейчас является частью округа Колумбия. Законопроект инициировали демократы.

В Польше выбирают президента. Волеизъявление происходит по новым правилам, учитывая пандемию COVID-19. На высшую должность в государстве претендуют 11 кандидатов.

За 2 дня полиция составила 355 протоколов на развлекательные и торговые заведения. Больше всего нарушений карантина обнаружили в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.