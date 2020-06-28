У випуску новин за 28 червня станом на 15:00 – українські синоптики попередили про погіршення погоди. Зокрема про грози, град та шквали у західних та північних регіонах. Тим часом Гідрометцентр інформує про підняття рівня води в річках. Вже місяць після пом'якшення карантину працює метро в Києві, Дніпрі та Харкові. При цьому, підземку досі називають одним з місць ризику зараження коронавірусом.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Вінницький мінізоопарк потребує допомоги. Через карантин тварини залишились майже без їжі. Корм купували із коштів за продані квитки. Та кількість відвідувачів різко скоротилась.

В США може з'явитися ще один штат. У Палаті представників підтримали присвоєння цього статусу столиці – Вашингтону, який наразі є частиною округу Колумбія. Законопроєкт ініціювали демократи.

У Польщі обирають президента. Волевиявлення відбувається за новими правилами з огляду на пандемію COVID-19. На найвищу посаду у державі претендують 11 кандидатів.

За 2 дні поліція склала 355 протоколів на розважальні та торговельні заклади. Найбільше порушень карантину виявили у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві.