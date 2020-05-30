В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 15:00 – Украина – в плену циклона Изольда. На выходных он затопит дождями разной интенсивности всю Украину. В столице вспышку COVID-19 зафиксировали в еще одном общежитии. На этот раз речь идет о жилом здании на проспекте Гагарина.

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А в Киеве после более двухмесячного перерыва сегодня открылись торгово-развлекательные центры. Правда, работают они без развлекательных зон, а посетители обязательно должны быть в масках.

Подожжены полицейские участки, избиты митингующие и разбит офис крупнейшего телеканала США. Америка охвачена массовыми протестами.

В Харькове полицейский спровоцировал смертельную аварию, которая произошла сегодня ночью на Московском проспекте.