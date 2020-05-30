Выпуск новостей за 15:00: Украину накрыл циклон. Вспышка COVID-19 в общежитии
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 15:00 – Украина – в плену циклона Изольда. На выходных он затопит дождями разной интенсивности всю Украину. В столице вспышку COVID-19 зафиксировали в еще одном общежитии. На этот раз речь идет о жилом здании на проспекте Гагарина.
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