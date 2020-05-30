У випуску новин за 23 травня станом на 15:00 – Україна - у полоні циклону Ізольда. На вихідних він затопить дощами різної інтенсивності всю Україну. У столиці спалах COVID-19 зафіксували у ще одному гуртожитку. Цього разу йдеться про житлову будівлю на проспекті Гагаріна.

Також у випуску новин на 24 каналі:

А у Києві після понад двомісячної перерви сьогодні відкрилися торговельно-розважальні центри. Щоправда, працюють вони без розважальних зон, а відвідувачі обов'язково мають бути у масках.

Підпалені поліційні відділки, побиті мітингувальники та потрощений офіс найбільшого телеканалу США. Америку охоплена масовими протестами.

У Харкові поліцейський спричинив смертельну аварію, яка сталася вночі на Московському проспекті.