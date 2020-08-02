В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 15:00 – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцина против COVID-19 поступит в Украину весной 2021 года. По его словам, коммерческое предложение по ее поставкам поступило из Китая. Следственный комитет Беларуси рассказал очередные детали допроса задержанных вагнеровцев. В их показаниях обнаружили много несовпадений и путаницы.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Коронавирус в Украине не отступает: за минувшие сутки обнаружили еще 1 112 новых случаев инфицирования. Только 235 человек выздоровели. Соответственно, больных COVID-19 в стране уже более 70 тысяч.

Во время протеста против карантина в Берлине пострадали 18 полицейских. Правоохранители решили разогнать толпу, поскольку люди были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Народные депутаты решили законодательно бороться с финансовым мошенничеством так называемых сект. На предложенный законопроект о деструктивных культах уже обвалилась волна критики.

В штабе ООС сообщили, что накануне вечером российские наемники трижды открывали огонь по позициям ВСУ в поселке Пески. Вследствие обстрелов погибших нет, но есть травмированные.