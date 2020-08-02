У випуску новин за 2 серпня станом на 15:00 – головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина проти COVID-19 надійде до України навесні 2021 року. За його словами, комерційна пропозиція щодо її постачання надійшла від Китаю. Слідчий комітет Білорусі розповів чергові деталі допиту затриманих вагнерівців. У їхніх свідченнях виявили багато неспівпадінь та плутанини.

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Коронавірус в Україні не відступає: за минулу добу виявили ще 1 112 нових випадків інфікування. Лише 235 людей одужали. Відтак, хворих на COVID-19 в країні вже понад 70 тисяч.

Під час протесту проти карантину в Берліні потерпіли 18 поліцейських. Правоохоронці вирішили розігнати натовп, оскільки люди були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції.

Народні депутати вирішили законодавчо боротися з фінансовим шахрайством так званих сект. На запропонований законопроєкт про деструктивні культи вже обвалилася хвиля критики.

У штабі ООС повідомили, що напередодні ввечері російські найманці тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в селищі Піски. Внаслідок обстрілів загиблих немає, але є травмовані.