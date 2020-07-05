В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 15:00 – у подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко начались проблемы со здоровьем. Об этом рассказали их защитники. Обильные дожди накрыли юго-запад Японии. Осадки вызвали масштабные подтопления.

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В день военно-морских сил Владимир Зеленский заявил, что украинские моряки получат 70 квартир. В частности, и те, что с начала российской агрессии покинули Крым.

Враг чеченского лидера Рамзана Кадырова мертв. Мамихан Умаров, критиковавший главу Чечни и просивший политического убежища в Австрии, убит.

В Польше упал легкомоторный самолет. Пилот получил незначительные повреждения. Инцидент произошел утром в городе Коросно на западе страны.