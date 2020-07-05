У випуску новин за 5 липня станом на 15:00 – у підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко почалися проблеми зі здоров’ям. Про це розповіли їх захисники. Рясні дощі вкрили південний захід країни. Опади спричинили масштабні підтоплення.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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Ворог чеченського лідера Рамзана Кадирова мертвий. Маміхан Умаров, який критикував главу Чечні та просив політичного притулку в Австрії, вбитий.

У Польщі впав легкомоторний літак. Пілот дістав незначні ушкодження. Інцидент стався вранці у місті Коросно на Заході країни.