В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 16:00 – Украина переходит к 3 этапу ослабления карантина: возобновляют работу фитнес-центры, бассейны, спортзалы. В первый день работы на Кировоградщине вспыхнула электричка. На момент пожара пассажиров там не было.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Харкові із 19 поверху під'їзду випала мама з дитиною. Обставини загибелі вставновлюють правохоронці. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заслуховує звіт щодо резонансних подій минулого тижня у Кагарлику та Броварах. Монети номіналом 10 гривень запустять в обіг вже з 3 червня.