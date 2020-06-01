У випуску новин за 1 червня станом на 16:00 – Україна переходить до 3 етапу послаблення карантину: відновлюють роботу фітнес-центри, басейни, спортзали. У перший день роботи на Кіровоградщині спалахнула електричка. На момент пожежі пасажирів там не було.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Харкові із 19 поверху під'їзду випала мама з дитиною. Обставини загибелі вставновлюють правохоронці. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заслуховує звіт щодо резонансних подій минулого тижня у Кагарлику та Броварах. Монети номіналом 10 гривень запустять в обіг вже з 3 червня.