Випуск новин за 16:00: 3 етап послаблення карантину. Пожежа в електричці
У випуску новин за 1 червня станом на 16:00 – Україна переходить до 3 етапу послаблення карантину: відновлюють роботу фітнес-центри, басейни, спортзали. У перший день роботи на Кіровоградщині спалахнула електричка. На момент пожежі пасажирів там не було.
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