В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 16:00 – пандемия COVID-19 продолжает устанавливать антирекорды в мире. За последние сутки зарегистрировали почти четверть миллиона новых случаев заражения. Под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Там митингующие уже второй день протестуют против законопроекта Максима Бужанского по поводу языка.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Израиль вновь усиливает карантинные ограничения из-за стремительного увеличения случаев заражения.

Боевики передали украинским военным неидентифицированное тело. Об этом сообщили в штабе ООС. Предположительно, это ранее погибший медик Николай Ильин, которого цинично убили еще 13 июля во время эвакуации вблизи Зайцево. Врачи проведут ДНК-экспертизу, чтобы точно выяснить личность убитого.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко 16 июля сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара. Оказалось, что это была часть многоходовой операции и имитация убийства. Чиновника "заказал" один из депутатов Черкасского городского совета из-за распределения сфер влияния.