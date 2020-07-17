У випуску новин за 17 липня станом на 16:00 – пандемія COVID-19 продовжує встановлювати антирекорди у віті. За останню добу зареєстрували майже чверть мільйона нових випадків зараження. Під Верховною Радою сталися сутички з поліцією. Там мітингувальники вже другий день протестують проти законопроєкту Максима Бужанського щодо мови.

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Ізраїль знову посилює карантинні обмеження через стрімке збільшення випадків зараження.

Бойовики передали українським військовим неідентифіковане тіло. Про це повідомили в штабі ООС. Імовірно, це раніше загиблий медик Микола Іллін, якого цинічно вбили ще 13 липня під час евакуації поблизу Зайцевого. Лікарі проведуть ДНК експертизу, аби точно з'ясувати особу вбитого.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко 16 липня повідомив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара. Виявилося, що це була частина багатоходової операції та імітація вбивства. Чиновника "замовив" один із депутатів Черкаської міської ради через розподіл сфер впливу.