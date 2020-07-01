В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 16:00 – коронавирусом заболел 57-летний Валерий Руцкий, главный медик Волыни. Известно, что его состояние стабильное, он находится на лечении дома. Правоохранители задержали министра экономики Словении. Выяснилось, что он во время эпидемии COVID-19 лоббировал закупку аппаратов искусственной вентиляции легких через фирмы, приближенные к нему.

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Путин проголосовал за обнуление своих президентских сроков и нарушил карантин в Москве. Он пришел на избирательный участок, но не надел маску, как предполагают карантинные правила.

Первые украинские туристы уже приземлились в Турции. В Анталию прилетели 2 рейса из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было.

В столице Чехии устроили праздник по случаю завершения карантина. На Карловом мосту в Праге установили 500-метровый стол. Принесли вкусности и напитки. Помогали создавать атмосферу местные музыканты.

Украина вплотную приблизилась к критическому показателю, после которого нужно усиливать карантин. Сейчас в стране 58 инфицированных на 100 тысяч населения. Критический лимит – 60 больных.